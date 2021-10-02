一名女網友在論壇《Dcard》以暱稱「薄荷」多次發布野外露出照，大方分享自己遮蔽三點的裸體照，吸引不少粉絲關注，但近日有粉絲認出薄荷野外露出的地點在新北市中和區，甚至有眼尖的網友發現，背景中的樹上疑似掛有輕生用的繩索嚇壞，紛紛建議薄荷要去拜拜一下。

暱稱「薄荷」的女網友經常在論壇《Dcard》西斯板發文，有逾2.5萬位粉絲追蹤，8月初分別以「野外露出」、「野外露出2」為標題發文，分享自己在戶外所拍攝的藝術裸露照片。

「薄荷」第一篇所拍下的照片，為穿著熱褲，大開雙腿擺出性感M字腿，又或是掀起上衣，盡現渾圓雪白的雙球；第二篇則作風更加大膽，在一處郊區脫去下半身衣物，躺平在石造椅子上開大腿露陰，又或是脫去胸罩，秀身材，雖重要三點部位均有打上馬賽克遮蔽，但身材曲線仍一覽無遺，引起網友熱烈討論。

其中有眼尖網友發現，「薄荷」拍攝野外露出的地點疑似都在新北市中和區，分別為中和區某間高中附近、天橋甚至公墓，甚至有眼尖網友發現，薄荷照片後方拍攝到的大樹樹幹上綁有疑似輕生用途的繩索，建議她「去拜拜一下」。

另針對薄荷野外露出的貼文，警方指出，由於其在公共場所任意裸露身體，恐有妨害善良風俗的疑慮，將可以社會秩序維護法第83條開罰新台幣6000元以下罰鍰。