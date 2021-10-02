80歲鄭姓老翁買春被警方查獲後，羞認自己練過氣功，體力還行。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

高雄市1名43歲高姓女子為賺皮肉錢，在火車站巷弄攬客，轄區警方巡邏見高女接到電話後，急奔飯店，尾隨蒐證，當場在飯店內查獲高女和1名高齡80歲鄭姓老翁從事性交易，老翁原本辯稱是和朋友聊天，但說不出高女姓名，最後只好羞認「平常練氣功，體力還行」，警方訊後依違反社會秩序維護法移送裁處。

高市三民一分局長明派出所警方30日晚間在高雄火車站周邊巡邏時，見43歲的高姓女子疑似站在巷弄內拉客，於是暗中觀察；不久見高女接到電話後，隨即奔赴鄰近的1間飯店，警方研判高女欲從事「人與人連結」的性交易，於是尾隨在後。

警方確認高女進入飯店的房間後，不動聲色在門外等候，80歲的鄭姓老翁打開房門見到警方，隨即轉頭欲進入房內，被警方攔下，警方和老翁展開一場機智問答，警方問「你們在房內做什麼？」，老翁隨口答「沒啦，只是朋友而已！」警方再問「你朋友叫什麼名字？」老翁支吾其詞，答不出來，和高女一起被警方帶回查辦。

老翁被帶回派出所後，才坦承扮老司機和高女從事性交易，對於自己已高齡80歲還玩「人與人連結」的性交易，老翁害羞地說，「自己平常有在練氣功，體力還可以」，老翁和高女性交易行為因違反社會秩序維護法，訊後被警方移送裁處。