有些人談戀愛就會付出全心全意，星座運勢網站「星座上上簽」分析，天蠍座、雙子座、金牛座只要投入戀愛就非常專注，眼裡就只有情人的存在，因此會給人「重色輕友」的印象。

▍第三名：天蠍座

天蠍座平時看起來很冷淡，習慣與旁人保持距離，不過一旦他們有了深愛的人，將會愛得非常濃烈，而且他們佔有慾很強，恨不得整天守在戀人的身邊，希望對方眼裡只有自己。天蠍座不希望未來有一絲一毫的後悔，不想要一生活得平淡無聊，因此戀愛時會全心全意的投入，想要證明自己的愛情是最特別的，難免就會忽略朋友，有重色輕友的狀況。

▍第二名：雙子座

雙子座好奇心很重，喜歡追求新鮮感，如果遇到心動的對象，就會熱烈追求，拚命去愛，他們覺得人生苦短，就是要用來追求美好的人事物，只要找到喜歡的東西，就會想要緊緊抓在手裡，不輕易放棄。雙子座面對愛情很勇敢，甚至近乎瘋狂，戀愛時非常專注，因此也很容易發生重色輕友的情況。

▍第一名：金牛座

金牛座平時看起來很冷靜，給人穩重的印象，誰也想不到他們其實也是戀愛腦，只要談戀愛就會義無反顧的投入，他們往往要花比較長的時間愛上一個人，如果心動了，就很難放棄。金牛座很固執，就算這段戀情不被看好，他們依然會想要放手一搏，就算可能會粉身碎骨也無所謂，非常死心眼，在這種狀態下幾乎不會把任何注意力放在朋友身上，是「有異性沒人性」的代表星座。