行政院政務委員張景森1日指出，衛福部長陳時中親口和他說，野外登山和跑步時無須全程戴口罩，除非太接近其他登山客時才要，引發民眾批評為何不早說。台北市副市長黃珊珊2日砲轟，中央應正式公告說明，如果只是私下聊天，地方政府到底要怎麼執法，沒這個必要。
張景森昨日在臉書上發文，內文指出他碰到陳時中時，向對方詢問野外登山和跑步需不需要口罩時，陳時中反問「為什麼需要」，他則說很多人都以為防疫有這規定，陳則回他「沒有這個規定，野外空曠沒什麼人，不需要戴口罩，太接近其他登山客時才需要」。
黃珊珊今日出席台北市政府舉辦的動物保護月活動，會前受訪時指出，外出全程佩戴口罩是中央的規範，在二級警戒還沒解除之前，看中央是否要做正式公告，「如果只是私下聊天的話，我們無法遵守。」
黃珊珊指出，針對近期輿論，指揮官是否要公開說明，而不是這樣（私下）的方式，那到底要怎麼執法。她覺得百姓都會配合中央政策，但政策必須明確、清楚可執行，而不是讓地方政府無可適從，沒有這個必要，大家講清楚就好。
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