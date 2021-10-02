大陸紅星新聞2日報導，大陸十一國慶是演出季，是歌手、演員最忙碌的一段時間，多地舉行音樂節、演唱會、晚會，需要大量演出人員。｢十一」前一天，文化和旅遊部9月30日發布《關於規範演出經紀行為加強演員管理促進演出市場健康有序發展的通知》，提到｢不得組織演員假唱，不得為假唱提供條件。」可謂及時，如果能夠第一時間傳遞到演出組織承辦機構那裡，或可阻止一些假唱行為。

報導分析，對於音樂節與個人演唱會追求現場感的娛樂活動來講，歌手假唱很容易被觀眾識破，繼而會提出抗議，要求退票，比如歌手薩頂頂演唱時拿反麥克風，被認為是假唱的｢名場面」。對於真正的音樂人來講，假唱是一種羞辱，而真唱即便有瑕疵，也會被現場的氣氛所彌補。

不排除有特殊原因，比如歌手身體不適，但為了履行合同又不得不上台，只能假唱，這樣的事情，通過真誠道歉與解釋後，通常能獲得歌迷的諒解。但按照文旅部剛剛發的通知，以後不管有什麼原因，都不可以假唱了，否則就要接受處罰。

報導強調，文旅部這次通知，沒有將矛頭對準演員，而是針對組織者提出了要求，這也表明，假唱往往不是演員的本意，如果得不到組織者的允許與配合，假唱演員是無法出現在舞台上的。只有管住了組織者，才能真正管住假唱。

中國娛樂圈幾十年歷史，也有過多次反對假唱的行動，歌手崔健2002年還發起了｢真唱運動」，但一直到今天，假唱行為並未消失，甚至因為舞台技術水準的提升，造假更為方便，一些演員假唱時更為心安理得。所以說，假唱是頑疾，如何管住假唱也是令人撓頭的老問題。

管住假唱，除了面臨發現難的問題，還有一個監督難的問題，大陸各地舉辦的演出活動那麼多，監督假唱又需要一定的專業技能，誰來負責這個監督工作？電影公司為了打擊偷票房，可以每家影院都派一名監督員過去，但這也只能是針對單部電影的臨時行為，打擊假唱，沒法學習這種方式。

報導稱，有一個方式是有效的，就是觀眾發現假唱要求維權時，能夠得到相關機構的積極回應。觀眾買了票就是消費者，演員假唱就是對消費者的｢欺詐」，因此，觀眾要求退票或賠償，以及假唱者道歉，這在道理上是說得通的。但這要求消費者協會、市場監管、文化演出管理等諸多機構，能夠聯合行動，對觀眾的維權行為，給予積極回應，發現一起，查處一起，這可以從根源上解決假唱行為。

在管理假唱方面，還要有一視同仁的態度。不但要對音樂節、個人演唱會等現場演出的假唱進行嚴管，也要對拼盤演唱會、舞台與觀眾距離較遠的各種晚會，提出同樣的要求，包括沒有觀眾或者有部分｢假觀眾」參與錄播節目，演員也要進行真唱。一旦假唱有了特例，有了客觀允許，或者說有了解釋的空間，那麼這種行為就會不停地撕開口子，隨著時間的推移，嚴管假唱的規定就會形同虛設。

文旅部的這次通知，有關假唱方面的要求還較為簡約，如果下一步能夠出台更為詳細的管理細則，方便演出行業參照執行，才能讓新一輪的反對假唱真正落到實處。