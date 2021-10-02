台灣選手參加自由潛水世錦賽國旗遭撤，獲日本等10國聲援。日本自由潛水協會今天透過臉書表示，他們的聲援行動不過是抗議違反「體育必須是中立、不受政治干預」的基本原則。

台灣選手參加自由潛水世錦賽，主辦單位28日轉播卻突然撤下中華民國國旗，AIDA TAIWAN除表達抗議，還獲得日本等10國相挺，主動要求下架各自國家旗幟，另類聲援台灣。

日本自由潛水協會（Japan Apnea Society/AIDA Japan）9月29日上午發表聲明，強烈要求AIDA Internationnal比照撤掉台灣在YouTube LIVE比賽名單的國旗，把日本的國旗也撤除，理由是「我們不能只讓台灣單獨處於這樣不利的情況，我們要跟台灣共同分擔這份痛苦，我們不允許政治力介入體育」。

AIDA Japan今天再度在臉書上補充說明，對營運世界錦標賽的AIDA董事成員在內的所有工作人員表達感謝，也對贊同AIDA Japan要求且共同採取行動的各國AIDA等人士致謝。

部分國家這次採取的行動目的，並非要譴責與特定國家相關的人、也不是要譴責贊助商，更不是要譴責AIDA International。

他們這次的行為，不過是要抗議違反奧林匹克憲章指導方針中同樣記載的「體育必須是中立、不受政治干預」的基本原則。

AIDA Japan說，未來如果再發生相同事態「我們不知道會不會採取跟這次相同的行動」，根據屆時的狀況會有不同的結果，「政治並非我們所能掌控」。

不過，AIDA Japan表示，當看到有人承受痛苦時，又會想以適當方法去分擔對方痛苦，「如果能分擔痛苦的人增加，就能更加減輕每一個人的痛苦」。