UFC格鬥女拳手蕾德(Aspen Ladd)不幸重演兩年前的減重失敗事件，引起外界討論格鬥競賽的體重制度。蕾德打的是女子雛量級比賽，體重限制135磅（61.3公斤），但是她無法在時限內減到目標體重，還搞壞了身體。蕾德站在磅秤上身體直發抖，高舉雙臂時也顯得很吃力，但就算脫光全部衣物她也只減到137磅。這在對手同意的情況下也是能打的，不過對手奇雅松(Macy Chiasson)拒絕，賽事因此告吹。

蕾德身高168公分，最可怕的是在2019年那次，蕾德過磅時達標135磅，結果36個鐘頭之後她體重居然暴增到159磅，相當於在一天半之內回升了24磅(10.9公斤)！這是相當嚴重的減重失敗，蕾德完全失去競賽體態，開賽僅僅16秒就被對手擊倒。

這凸顯出過磅規定的重重問題，選手拚命減重只求在過磅當天達成目標數字，身體失去大量水分，秤重之後就在短短兩日之內迅速回升。有人建議應該採取一段期間的平均數字，而不是只追求一瞬間的數字。

減重向來是格鬥界最折磨人的難關之一，特別是女性因為生理期，天生在減重方面比男人有更多麻煩。蕾德在聲明中提到：「有時候你做對了所有的事，但自然之神就會來攪局。我希望擁有更豐富的相關知識，我已經打了10場比賽，期待能變得更好。我向UFC致歉，他們投資很多在我身上，還有我的支持者、我的家人，我的團隊。」