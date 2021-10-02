大學皆已開學，大部分學校仍採線上教學，不過，文化大學即將自4日起採實體、線上分流上課，以學號最後一碼來分單雙周到校時間；逢甲大學與淡江大學也以同樣方式管控校園人流，此舉讓老師苦不堪言。有教師私下表示：「到底要顧線上學生還是現場學生？還不如全部遠距教學算了。」

文化大學在9月30日公告，10月4日開始，80人以上課堂仍然上網課，80人以下課堂可上實體課，但須維持社交距離，若教室不夠大，只能讓學生一半上網課、一半上實體課。

文大公告表示，因疫情維持二級警戒，依教育部防疫指引，為降低群聚傳染風險，10月4日起80人以下課堂可上實體課，但教室座位只能坐滿6成；若上課人數超過80人，或上課排定的教室，通風不良且無對外窗，就要全部上網課。

比較尷尬的是，人數不到80人，但教室座位不夠的課堂。例如選課人數70人，但教室座位100個，只能坐滿6成，所以只能坐60人，位置不夠坐，就要「分流教學」，也就是實體課跟網課並行，方式是學生學號最後一碼「單號單周，雙號雙周」分別到校上課。

有教師表示，首先是設備的部分，每個教室都配有攝影鏡頭嗎？還是要老師自己帶？其次是頻寬的部分，像上午10到12點的熱門時段，全校可能同時有幾百間教室同時在上課，頻寬夠嗎？會不會卡住？第三是人力的問題，學生一半上網課、一半上實體課，老師根本顧不來，萬一設備又出點差錯，是否都有助教協助？如果學生要發問，那到底要顧線上學生還是現場學生？「還不如全部遠距教學算了。」

據了解，逢甲大學自9月27日起採取實體、線上混合上課，每周依學號最後一碼進行單雙號分流，學生每2周來學校上一次課；淡江大學資訊與圖書館系從本9月29日起實體、線上混合上課，而且是按照學號末2碼分3批，學生每3周來學校上一次課。