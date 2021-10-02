美國之音報導，上周被中國當局釋放的加拿大公民邁克爾·斯帕弗(Michael Spavor)在返回加拿大後首次發表的公開聲明中說，與家人團聚讓他「極度歡喜」。

在北韓和中國工作過的商人斯帕弗與前加拿大外交官康明凱(Michael Kovrig)在中國被關押了近三年後在上周返回了加拿大，加拿大總理特魯多在機場迎接了「兩位麥克爾」。

這「兩位邁克爾」是在華為首席財務官孟晚舟與美國檢察官達成暫緩起訴協議並獲釋的幾個小時後被中國當局釋放的。他們兩人在2018年12月以間諜罪被中國當局拘留。在他們被抓的幾天前，加拿大應美國當局的要求在溫哥華國際機場逮捕了孟晚舟，這被普遍認為是北京對加拿大的報復。

今年2月，在加拿大倡議下，包括加拿大、美國、英國、日本和澳大利亞在內的共計58個國家的外長曾簽署了《反對在國與國關係中任意拘押宣言》，譴責一些國家把拘押外國公民當作外交籌碼。

斯帕弗在通過加拿大全球事務部、即加拿大外交、貿易和發展部發表的一份聲明中說：「終於和家人團聚讓我極度歡喜。當我開始理解我們從加拿大人和世界各地的人那裡得到的持續支持時，我感到很慚愧，謝謝你們。」

據加拿大媒體報導，加拿大全球事務部在發表這份聲明的同時配發了一張斯帕弗家人提供的一張照片，顯示滿帶笑容的斯帕弗與他兄弟的愛犬齊吉(Ziggy)在卡爾加里合影的照片。聲明同時表示，「現在，這家人請求你們繼續尊重他們的隱私——不會做進一步的評論。」

斯帕弗被中國當局指控向康明凱提供有關軍事裝備的照片，並在今年8月被判處11年監禁和驅逐出境。康明凱的審判在今年3月結束，但一直在等待判決。

中國外交部發言人華春瑩9月27日在例行記者會上回答孟晚舟與兩名加拿大幾乎同時獲釋，是否是時間點上的純粹巧合以及如何回應外界認為的中國在進行「人質外交」的問題時說，兩個加拿大人的案子與孟晚舟事件的性質是完全不一樣的。她說，中方是在兩位加拿大人以健康原因申請取保候審後釋放他們的。