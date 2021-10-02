行政院長蘇貞昌大力支持高雄橋頭科學園區及聯外交通建設。（林瑞益攝）

行政院長蘇貞昌2日南下視察高雄橋頭科學園區及聯外交通建設，對於國民黨在立法院杯葛，立委吳思瑤發現，其中一案是要求院長檢討亂飆罵基層壞脾氣，蘇貞昌說，國民黨破壞備詢台，令國人痛心。

蘇貞昌說，我非常地誠懇，也準備充足，應立法院邀請，要去做施政報告，如果我們哪些地方沒有做好，也非常謙卑地要聽取指教，進行答詢，很可惜是國民黨團一直杯葛，不但沒有辦法讓人民聽到政府為你做什麼，也沒有辦法讓政府知道什麼地方還沒做好。

甚至連在野兩個小黨要質詢，也因為國民黨團的杯葛，使在野小黨也沒有辦法行使質詢的權利，甚至於也沒有衝突，就把備詢臺破壞、翻倒，這國人都很痛心。

至於共機昨天單日派出38架軍機侵擾台灣空域，創下紀錄，蘇貞昌表示，中國一直窮兵黷武，破壞區域和平，並且很多鴨霸行徑，像這一次潛水比賽硬要我們拿掉國旗，所以有10個國家也願意撤下自己的國旗，跟台灣同步抗議，可見中國這樣的作法已經愈來愈被世界、被國際社會唾棄。

談到五倍券、加碼券登記反應熱烈，是否會考慮再加碼？蘇貞昌說，地方政府像高雄市長陳其邁就特別加碼很多好康的，各地方都紛紛希望到他的縣市消費，各百貨公司、商家也都有各種優待，所以現在已經有超過1500多萬人完成了預約、綁定。

蘇貞昌表示，我們非常高興看到大家能夠一起團結合作，讓疫情穩定，在全世界舉世滔滔情形下，只有台灣能夠因為國人全體合作，地方、中央團結，我們把疫情控制住，大家可以出來消費，很希望大家好好地利用，並且也讓前一段時間受衝擊的小店家、各種商家、服務業，也都能夠因此得到振興，台灣人也愈來愈能夠正常生活。