江啟臣籲罷免陳柏惟等於罷免蔡政府 12/18四大公投都背離民意

「反萊豬、霸萊委，我們要疫苗、不要陳柏惟！」國民黨主席江啟臣今天到大肚區出席罷免陳柏惟街頭宣講活動時強調，當今天民進黨出來反對罷免時，要思考是不是背離民意？當民進黨站出來挺背離民意的人時，等於跟人民站在對立面。12／18日的公投實際上是對民進黨的罷免行動，因四大公投案都背離民意，否則不會有幾百萬人連署來達成這四大公投案。

江啟臣指出，不管是罷免或公投都是人民的權利，呼籲所有台中鄉親自己來做決定，當初發動罷免團體他們所期待及希望是讓台中鄉親重新做一次決定，淘汰不適任的民意代表，讓民意代表真正為人民講話，當今天民進黨出來反對罷免時，要思考是不是要背離民意？

江啟臣說，整個民進黨政府是現在要被民眾罷免，12／18日的公投實際上是對民進黨的罷免行動，因四大公投案都背離民意，否則不會有幾百萬人連署來達成這四大公投案，這對政府的不信任，對執政黨的不信任，對民進黨的憤怒。

結果現在民進黨還選擇站在人民的對立面，就增加這次罷免等於不只是罷免陳柏惟，等於是罷免整個蔡政府，當民進黨站出來挺背離民意的人時，等於跟人民站在對立面；12／18日民眾發動的公民投票，實際上是反對背離民意的民代及政府。

江啟臣強調，目前罷免陳柏惟有幾趴並不是重點，重點是看到民意對政府的不滿及民意對護航蔡政府，護航一個不顧民意的政府、民代的憤怒及不滿，才是罷免與公投的意義，我相信鄉親及民眾眼睛是雪亮的，大家可以看看政府的表現，及護航蔡政府民代的表現，他們到底在做什麼？他們有沒有幫你要疫苗、幫你反對政府對人民的倒行逆施這個是真正的民意，支持罷免及公投的民調會越來越高。