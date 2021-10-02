在出席youtube上名為「The Best Business Show」的脫口秀節目時，比特小鹿董事長，比特大陸共同創辦人吳忌寒對加密貨幣進行了評論，他表示，大陸加密貨幣散戶投資者將很快消失。

騰訊財經報導，在回顧了自己參與比特幣社區到創辦比特大陸至離開的經歷時，吳忌寒稱自己從中學到了很多經驗，從半導體技術到工業製造、團隊管理以及市場銷售等各個領域。

”吳忌寒在回應主持人關於監管問題時表示，「我認為在加密貨幣領域，監管是一種不可避免的問題」。並表示美國也是一個對加密貨幣監管極為嚴格的國家。

在談到近期的監管政策時，吳忌寒稱理解政府為何不喜歡以比特幣為首的虛擬貨幣。「我認為這是可以理解的，因為中國是一個擁有 14 億人口的非常大的國家。這裡的情況真的很複雜。」

吳忌寒補充，「其實政府已經給了加密貨幣近十年的自由增長的空間，但現在他們對加密貨幣做了決定」。

針對監管帶來的市場衝擊，吳忌寒做出了預測，他認為，「很短的時間內，中國散戶投資者將消失，他們都將從加密貨幣中撤退，只有那些高淨值的中國家庭會留在加密貨幣中。」

但提及加密貨幣與區塊鏈的未來，他表示樂觀，「總的來說，加密貨幣令人興奮，它所創造的生態系統正在不斷改變世界」。