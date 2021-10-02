香港影帝黃秋生首度主演的台劇《四樓的天堂》，昨(1)日出席台北電影節首映活動，談到他這2年除了拍片外，還在台灣主持實境節目《開著餐車交朋友》，時常在台灣、香港兩地跑，但在受訪時被問到香港改變時，就被工作人員打斷，讓黃秋生氣到當場發飆。

黃秋生被問到香港現況時，黃秋生表示「對於香港的改變是不敢想，還要想什麼，還可以有什麼想法，因為已經變得非常陌生了」此時就被工作人員打斷想解套進入其他訪問，但黃秋生這時當場發飆「我最討厭就是這種，好像我會講什麼似的，那乾脆就不要問我了」、「尊重一下我好嗎?」當工作人員道歉後，黃秋生則繼續回應香港問題「你平常親人每天都是一個樣子，有一天回家，你看到的是另一個人，不可能有什麼感想，就這種感覺。」

此外，影帝黃秋生現在常往返台灣及香港兩地奔波，而被問到是否考慮在台買房置產，他回道：「暫時沒有錢買房子，工作多了就自然留下吧。」還妙語反問記者「還是你借我」，現場笑聲不斷。

出道將近40年的黃秋生氣場強大，劇中與他合作的謝盈萱、范少勳、王真琳、葉慈毓等人都不敢造次，謝盈萱表示得知合作時，心情滿興奮，「看過秋生哥的作品，他也是非常厲害的劇場演員，所以第一反應我想知道他是怎麼在角色和戲劇上如何工作的」。不過她坦言自己一度產生心魔，想要在對方面前證明自己，「一度覺得很荒謬了，卡在一個完全沒有意義的事上」，後來調整心態後才好轉。