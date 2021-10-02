為解決晶片荒，美國要求台積電、韓國三星等業者提供機密資料，經濟部部長王美花1日表示，這屬於「自願性質」，引發外界批評未盡力。科技業出身的民眾黨立委高虹安認為，此事目前看來是自願性提供、沒有強制性，但後續必須緊張的是，美國會不會利用《國防生產法》作為工具，迫使廠商提供資訊，因為美國除要解決車用晶片荒，也意圖鞏固自己領先的地位。

高虹安1日接受香港媒體《中評社》訪問指出，美國早在5月即召開半導體峰會，當時收到的資訊是晶片荒可在第三季改善，但目前為止並未看見改善，美國的動作也愈來愈大；9月23日再度召開線上半導體峰會，並加速推動晶片法案，顯見美國亟欲超前部署，以解決目前面臨的晶片瓶頸。

高虹安進一步表示，晶片在全球已被視為國家安全戰略的重要物資，美國要求晶片廠商提供的資訊，包括晶片庫存、訂單、銷售紀錄、工廠產能、客戶訂單狀況、滿足多少客戶訂單等，都是在同業競爭中最機密的事，但美國也不僅只針對台積電，對韓國的三星、SK海力士等企業也是如此要求，可見美國政府是想了解供應鏈上下游的狀況，找出增加晶片供應與預測晶片荒何時緩解。

對此，高虹安警告，美國目前的動作看來屬自願性提供、沒有強制性，但真正要關注的是，美國後續會不會如利用政策、法律工具介入全球半導體市場，畢竟美國除了要解決晶片荒，他們也是為了自己的領先地位。高強調，晶圓代工廠內部資訊若摸透，形同公開營業秘密，恐連帶影響供應鏈上下游交易關係與客戶間的議價能力，都將嚴重影響企業的競爭力，不可不慎。