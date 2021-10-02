大陸國家衛健委網站2日通報，1日0—24時，大陸報告新增新冠確診病例41例。其中境外輸入病例39例中，雲南占14例，連同無症狀感染者4例，均為入境瑞麗投案自首。此外，本土病例2例，均在黑龍江哈爾濱市。｢為求｢內防擴散、外防輸出」，黑龍江雙鴨山發布｢做好十一假期」防疫通知，凡不遵守居家隔離規定且擅自外出的，將集中隔離。

雙鴨山關於期間疫情防控工作公告指出，當前，全省疫情防控正處在關鍵時期，疫情防控形勢依然嚴峻複雜。值此十一黃金周即將來臨之際，為有效阻斷疫情傳播風險，紮實做好｢內防擴散、外防輸出」疫情防控工作。

有關事宜公告如下：宣導市民就地過節、居家過節、親友間雲端過節。非必要不出市、縣（區）、不離雙；禁止前往有疫情、有中高風險的地區。減少聚集性活動。自覺肩負起社會責任，始終保持健康生活方式。自覺做好自身健康監測。居家隔離人員、重點監測人群一旦出現症狀，要第一時間向所在社區報告、安排下就醫，不得個人私自前往就醫。凡不遵守相關防疫規定，將被追究法律責任。領導幹部和公職人員要自覺服從單位和組織安排，帶頭落實報備制度、核酸檢測，帶頭不離開居住地、不外出旅遊、不紮堆、不聚集、不聚餐、不聚集打麻將，並積極動員、督促家人親友嚴格執行疫情防控各項規定。

此外，充分認清新冠病毒的危險性，堅決克服僥倖心理和麻痺大意思想，嚴格遵守各項防控措施，自覺按時參加核酸檢測，特別是居家隔離人員必須嚴格遵守不外出的要求，嚴格執行封閉管理規定，凡不自覺遵守居家隔離規定且擅自外出的，將轉為集中隔離，隔離時間重新計算，集中隔離期間所產生的食宿費用自理。