女警發現小男童尿布濕了，在旁協助的警員拿出置物櫃的備用尿布，並且展現奶爸風範，為男童換尿布。（台中市太平警分局提供／馮惠宜台中傳真）

太平區1名3歲的黃姓小男童日前半夜三點趁阿嬤不注意竟摸黑獨自外出找媽媽，走在樹孝路沿線被新平派出所巡邏員警發現帶返派出，未料因年幼無法確切表達語意，突然哭鬧不休，女警安撫時發現原來是男童尿布濕了，這時所內另名警員靈機一動從自己置物櫃內拿出女兒的尿布神救援，最後警方也在宜昌路附近遇見著急的家屬，結束這場驚魂記。

太平警分局新平派出所警員高郁晴、林駿哲日前凌晨3點多擔服巡邏勤務時，巡經樹孝路沿線發現1位年約3歲的小男童獨自在路旁走著，周遭未見家長在旁，兩人隨即上前關懷，小男童因緊張且年幼無法卻確切表達身分，員警耐心關懷並將其帶返派出所安置，一方面派員到樹孝路沿線搜尋，一方面由女警高郁晴安撫情緒，男童忽然開始哭鬧，女警發現原來是小男童尿布濕了。

這時正在旁協助調閱監視器的警員林駿哲因家中也有個3歲的女兒忽然想到自己置物櫃的背包內有備用尿布，並且展現奶爸風範，神救援的完成這項任務，男童頓時不再哭鬧，最後巡邏員警找到著急的家人，順利幫助小男童返家。

著急的家屬非常感謝警方熱心協助，經了解因男童母親半夜臨時有事外出，男童趁阿嬤在睡覺時獨自偷溜外出，所幸警方巡邏發現及協助，否則不知道會發生什麼意外，爾後將會注意孩童動態，避免類似情形發生。