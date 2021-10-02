美日英等國宣部完整接種第二劑疫苗後，入境可以免除或減免隔離措施，但其所認證的疫苗未納入高端疫苗，目前高端疫苗僅有印尼承認。（民眾黨提供）

美國、日本、英國等近期陸續宣布，完整接種疫苗後，入境可以免除隔離或縮短隔離天數，但各國認證的疫苗中，幾乎都不包含國產的高端疫苗，僅有印尼同意施打高端疫苗能夠入境，民眾黨痛批，衛福部長陳時中不像人民示警打高端有出入境風險，反而化身藥商業務，盡全力護航，讓高端疫苗公信力大打折扣。

隨著全球疫苗施打率上升，世界各國陸續宣布入境疫苗政策，例如美國，必須打滿兩劑疫苗才能入境；日本也宣布，接種BNT、莫德納、AZ疫苗者可減免四天隔離；英國同樣宣布，接種四款國際認證疫苗，入境可免隔離，除印尼承認高端疫苗外，大部分實施疫苗入境政策國家，未把高端疫苗納入認證。

民眾黨指出，由於高端疫苗的試驗並未完全，甚至連二期實驗結果都未解盲，只有「1.5期」，遲遲無法取得國際認證，陳時中卻隱惡揚善，完全不像是主管食品藥物安全的首長，儼然是高端疫苗的最佳業務員。

民眾黨痛批，民進黨不斷透過大內宣，宣稱不會有施打某款疫苗就不能出國的問題，但事實是，就算可以出國，若沒有施打國際認證疫苗，還是會受到層層限制。

如今，施打高端的台灣人民以後要進出國困難重重，「高端」人士目前可自由進出的國家只有印尼，這也連帶影響到國人施打意願。

數據會說話，至從八月開放施打高端疫苗以來，目前僅累積72萬人次施打，9月29日當天更是不到5百人選擇第一劑施打高端，數十萬劑高端疫苗滯銷，採購的經費都是人民的納稅錢。

民眾黨認為，如果高端三期保護力數據亮眼，當然有機會可以獲得國際認證，但在還沒有任何數據佐證之前就搶先上路開打，施打者猶如政府準備收割的韭菜，必須承擔無法自由進出外國國境的風險。

民眾黨呼籲，陳時中如果真的希望能好好扶持疫苗產業，應該是用心督導高端以合格流程、完整數據儘速申請國際認證，別讓「高端」人士成為國際孤兒，也影響到我國生技產業的發展。