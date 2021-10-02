台灣疫情逐漸降溫，外界不斷出現室外免戴口罩的討論，衛福部長陳時中稍早表示，明天將公布戶外戴口罩的鬆綁細節。台北市長柯文哲2日表示，老百姓應該要有能力判斷，知道什麼是安全、什麼是違規，但他也質疑中央，要是打完2劑疫苗，那還戴口罩幹什麼。

柯文哲今日出席台北市政府動物保護月活動，媒體詢問他怎麼看戶外戴口罩解封、以及政務委員張景森透露陳私下和他說，登山跑步可不用全程戴口罩，除非旁邊有人。柯說，這就像烤肉一樣，如果獨自一人在自家屋頂「舉杯邀明月，對影成三人」，自己烤自己吃，那這樣需要戴口罩嗎，為何老百姓一定需要很剛性的規則。

柯說，他知道張景森很喜歡路跑、跑山，山上只有他一個人在跑戴口罩幹什麼，這種是非對錯大家應該都曉得，所以法律是服務人，不是人去服務法律，老百姓自己知道什麼是安全、什麼是違規，大家終究要把口罩拿下來，不可能打完2劑疫苗後還要大家永遠戴口罩，人類社會永遠這樣下去嗎？

柯也以自己為例，因為他已經打過2劑疫苗了，那戴口罩幹什麼，除非Delta變種病毒進到台灣，那可能再補第三針。所以應該這樣講，老百姓應該要有能力判斷，如果沒有政府就要有指引。

柯重申，這次疫情台灣在世界上最了不起的地方，就是不用出動警察、軍隊、封城及崗哨，只是每天開記者會講一講，就把疫情控制下去，這就是台灣國民素質了不起地方，既然這樣，何必每天拘泥那個（規定），實在受不了。

至於中央是否要對戶外戴口罩有個正式指引，柯則說，政府處理好疫情後，剩下就是看其他文明國家怎麼做，再有所調整即可，他還是主張疫苗打兩劑，防疫措施就放寬，不然經濟會垮掉。