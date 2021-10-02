國民黨立委在立法院杯葛議事，導致很多議程沒辦法進行。新北市長侯友宜今（2）日表示，在議事場合裡，我們都期待大家就事論事，每個人出來都是想為人民、國家做事，面對不一樣的議題，也許大家有不一樣的方式，但終究還是解決問題，所以面對問題，要了解問題的所在，直接把問題說清楚，如果有錯就承認，共同攜手往前走，只要是對的，大家要團結努力朝對的方向來做，所以凡事就事論事，把事情面對面解決，團結來帶動國家未來的繁榮跟興盛。

媒體追問侯友宜，既然希望大家就事論事，是否與朱立倫主席希望全面戰鬥不同調？侯友宜回應，其實沒有什麼同調不同調，最重要大家都是有共同的想法，都是為人民、為國家來做事，只要大家的方向一致，讓台灣更加團結，能夠把問題解決，這才是人民之福。

昨天是中國的國慶，共機擾台單日38架次，創下單日新高，媒體問侯友宜是否要呼籲中共應該要節制。侯友宜說，兩岸之間最重要的是善意、平等，而且互相尊重，只有互相尊重，大家就能夠共同攜手前走。