25歲緬甸男模Paing Takhon，先前短暫出家照片曝光後，因為長相帥氣加上擁有8塊肌精壯身材，讓他一夕之間爆紅，更曾獲選全球百大最帥臉孔第10名，不過因為公開反對軍政府政變，參加示威遊行遭逮捕，如今在監獄中憔悴模樣曝光，讓所有粉絲心疼不已。

律師在Instagram公開近日到監獄探望Paing Takhon的消息，透露目前他被關在仰光的某監獄，入獄半年的他，即便環境不太好，好在相當適應裡面的生活，獄友也對他相當照顧，不過律師曬岀他在獄中的近況照時，只見他穿著白色上衣，雙手則是掛在鐵欄上，不僅身形消瘦不少，臉色也相當憔悴，但仍不忘對著鏡頭擺出笑容，讓粉絲直呼不捨。

律師強調原本不想公開這張照片，但是每個人都在詢問他的近況，為了讓所有關心他的人放心，才決定公開照片，讓所有人知道他目前處境安全，至於2月爆發政變後，Paing Takhon因「誹謗軍政府」罪嫌，遭警方依《刑事訴訟法》逮捕，根據緬甸軍政府規定審判要在180天內結束，換算後Paing Takhon的審判預計於11月4日結束，不過目前審判卻被取消，讓律師團只能從頭研議，商討究竟要如何應對才是上策。

Paing Takhon外型俊俏加上精實身材，無論臉書或IG都有破百萬人追蹤，更被票選為2020全球百大最帥臉孔第10名，今年元旦公開發願要出家10天，即便剃掉所有頭髮、穿上袈裟，依舊是帥氣逼人，也讓他在全球爆紅，被封為「天菜和尚」。