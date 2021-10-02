美國貿易代表戴琪4日將就拜登政府對中國貿易政策的檢討發表演說。美國媒體CNBC引述消息人士稱，戴琪屆時將宣布：中國沒有遵守川普政府時期達成的第一階段貿易協議。

美國全國廣播公司財經頻道（CNBC）報導，根據2019年簽署的協議，中國本應在2年內再購買2000億美元的美國商品，但中國並未兌現這一承諾。

協議涵蓋的時段只剩最後3個月，至今年12月31為止。據路透報導，華盛頓彼得森國際經濟研究所高級研究員鮑恩 (Chad Bown) 表示，截至8月，中國對美國出口產品的購買量估計約為貿易協議目標的62％。

目前尚不清楚美國貿易代表辦公室將如何回應。消息人士告訴CNBC，美國貿易代表辦公室正在評估針對中國不遵守規定可能采取的行動，包括可能的額外關稅。

今年3月上任後，戴琪一直在檢討華盛頓的中國貿易政策，她下周將發表的演說預計將披露拜登政府在該問題的立場。