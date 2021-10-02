謝龍介呼籲大家這次10月23日，用手上神聖的一票給他一次反省的機會，讓陳柏惟檢討之後再出發，受到鄉親的熱烈歡迎。(陳世宗攝)

陳玉珍呼籲台中鄉親眼睛要睜大，找一位能夠真正地腳踏實地的民意代表，才能真正代表民意，才能找回台中人的光榮。(陳世宗攝)

北中南3戰將聲援罷免陳柏惟 刪Q總部：正朝向成功的路上邁進

1023罷免進入倒數階段，藍營菁英總動員！國民黨主席江啟臣、立委陳玉珍、台南市議員謝龍介，今天上午共同在大肚自強市場進行地毯式的掃街，趁著最後的倒數階段，希望把所有鄉親對於陳柏惟的不滿轉換成同意罷免票，票票入匭。

陳玉珍呼籲台中鄉親眼睛要睜大，找一位能夠真正地腳踏實地的民意代表，才能真正代表民意，才能找回台中人的光榮。

今天罷免領銜人楊文元、志工團長鄭伯其，及立委江啟臣、陳玉珍、台南市議員謝龍介，共同在大肚自強市場掃街，獲得大肚鄉親加油打氣，並強調將以具體行動來力挺。

江啟臣說，罷免進入倒數階段近期收到越來越多民眾反應，希望罷免行動能夠繼續加緊腳步，到底民眾需要怎麼樣的民意代表，但是陳柏惟在這段期間確實背離民意，很多事情民眾是看不下去的，常常講話和所作所為都是最壞的榜樣，在國會不管是質詢或是提案，也都沒有看到有哪些地方是跟著民意在走的，罷免是給人民再一次選擇的決定，10月23日呼籲大家，用手上神聖的一張選票，來決定人民需要的是怎樣的民意代表。

謝龍介特地用最擅長的台語提到，講台語是一件好事，但不要「大路不走走彎嶺、好人不做要做歹子」，一個國會的立法委員竟然支持萊豬進口，就連立法院提案購買疫苗他都強力反對，所以這樣背離民意的民意代表，我們絕對不能坐視不管，既然他不讓人民好好地生活，台中人就不能「寵豬舉灶、寵子不孝」，所以呼籲大家這次10月23日，用手上神聖的一票給他一次反省的機會，讓陳柏惟檢討之後再出發。

陳玉珍指出，陳柏惟在立法院的表現荒腔走板、慘不忍睹，甚至之前在台北召開修憲論壇會議時，主持人問陳柏惟對於陳玉珍發言的看法如何，他竟然回應「我沒在聽」，連參加論壇時自己立法院的同仁都沒在聽，他回到台中之後會真正地去傾聽民意嗎？百姓的心聲他會聽嗎？不會的。所以在他心裡是沒有台中鄉親的，所以台中鄉親眼睛要睜大，找一位能夠真正地腳踏實地的民意代表，才能真正代表民意，才能找回台中人的光榮。

刪Q總部發言人說，今天非常感謝三位戰將前來聲援擔任罷免志工，沿街分送文宣、拿起麥克風進行最後催票，特別是謝龍介議員用流利且本土的台語，向民眾宣傳陳柏惟如何力挺萊豬進口、阻擋疫苗採購、如何與民眾作對，也獲得許多民眾的迴響，甚至大喊「罷免陳柏惟、加油」，顯見不管是在罷免熱度以及支持度上都有正向的成長，也讓整個罷免團隊信心大增，相信是朝著成功的路上邁進；也呼籲選民10月23日一定要出來投下「同意罷免票」。