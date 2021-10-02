林予晞以《〈戒指流浪記〉的空服員一角入圍金鐘獎。（晴天影像提供）

《戒指流浪記》入圍本屆金鐘獎迷你劇集、迷你劇集編劇、迷你劇集最佳女主角、迷你劇集最佳女配角四項大獎，繼榮獲新加坡亞洲內容大獎的「最佳亞洲喜劇節目」後再傳捷報，獲2021亞洲影藝創意大獎（Asian Academy Creative Awards）最佳喜劇演員獎與最佳剪輯獎，於12月底代表台灣爭奪最終大獎。

在金鐘頒獎前，女主角林予晞以該劇榮獲2021亞洲影藝創意大獎最佳喜劇演員獎，獲得國際評審肯定的她，用幽默口吻表示：「開心也是一天，不開心也是一天，就這樣過了兩天。能被大家發現我的搞笑魂，是我最開心的一天。」

《戒指流浪記》監製葉天倫直指林予晞是他心中最佳女主角，認為她劇中角色不易詮釋，首先必須有親和力，這是飾演空服員最重要的特質，再則必須能演，不止要有哭戲，最難的是還要喜劇表演，且要讓觀眾喜歡上她。葉天倫形容：「這樣一位只想好好結婚的角色，是你我身邊最親近的人物，讓觀眾跟著她笑，陪著她哭，一起找戒指。」

今晚將舉行第56屆金鐘獎頒獎典禮，葉天倫典禮服裝造型配件暗藏洋蔥，他透露自己戴了已故金鐘視帝龍劭華送給他的珍珠項鍊出席盛會，他親吐：「龍哥在《戒指流浪記》某一個宣傳活動中，曾戴了這條珍珠項鍊，自己隨口一說項鍊非常好看，沒想到幾天後，收到快遞，才發現龍哥默默記下這件事，讓做為晚輩的他很感動。」葉天倫透露一直想要親自戴著這條項鍊給龍哥看，可惜再也沒有機會了，「今年《戒指流浪記》有入圍金鐘獎迷你劇集獎，龍哥也有特別演出該影集，因此盼戴著龍哥的項鍊一起參與」。