23年前，年僅17歲的林姓少女遭毒打絞死焚屍，凶手逍遙法外多年，去年因祕密證人檢舉，偵破這起多年冷案。一審將凶手潘子鑑、陳諭詩判無期徒刑，二審開庭時林父多次淚求法官將凶手判死，但法官考量此案逾20多年，凶手當時年輕、思慮欠周，逆轉各輕判14年6月。可上訴。

判決指出，現年42歲的潘子鑑、43歲陳諭詩，及41歲吳男、38歲陳女兩對情侶曾合資在桃園經營檳榔攤，因懷疑在檳榔攤工作的林姓少女偷錢，且與吳男搞曖昧，1998年12月6日潘等4人共同毆打並拘禁林姓少女，隔天用毛巾勒斃她，將屍體焚燒棄置。22年後，檢警才因祕密檢舉破案。

檢察官痛斥潘等人推諉卸責、泯滅人性，請求法院從重量刑；71歲的死者父親也說，女兒與4人沒有深仇大恨，卻「死得很悽慘」，哭請求法官判死，否則對不起女兒。

警方說，陳姓檳榔攤女股東懷疑林姓少女工作時手腳不乾淨，夥同另名陳姓女友人及2名男子凌虐毒打後，勒斃再將屍體遺棄草叢，擔心被人發現，便開車載往平鎮區復旦路一處高速公路下涵洞焚屍。

死者被發現時，身穿橘紅及黑色相間條紋式上衣，未發現內褲，而 右手中指有九鑽吻戒，旁邊還有1隻死掉的小土狗，檢警相驗，發現 屍體頸部有絞痕、雙手有刀傷，後腦勺還有被鈍器擊傷痕跡，死前明 顯遭到凌虐，但因現場附近無監視器，公告遺物也無人認領，最後以 無名屍處理。

一審桃園地方法院依殺人罪將潘男、陳女判處無期徒刑，同案陳姓女共犯，因犯案時未成年由少年法庭審理，潛逃國外的吳男正通緝中。潘及陳否認犯行，且以追訴權時效完成為由上訴，死者父親也請檢方提起上訴，求將潘、陳判處死刑。

二審台灣高等法院審理認為，追訴權時效尚未完成，且依證人證述 及法務部法醫研究所鑑定結果，事證明確，潘子鑑辯稱只參與事後棄 屍、焚屍行為，陳諭詩辯稱只目睹部分過程沒有殺人，都是卸責之詞，不足採信。

高院考量潘男及陳女只因細故虐殺被害人，手段凶殘、惡性重大，使林父痛失愛女，犯罪結果嚴重；但考量他們殺人時太年輕，思慮欠周，案發至今已20多年的刑罰需要性，改各判有期徒刑14年6月。