疾管署「流感疫苗管理系統」在公費流感疫苗開打首日就傳出大當機災情。（翻攝自疾管署網頁）

繼教育部高中生學習歷程檔案上傳系統出包後，衛福部疾管署「流感疫苗管理系統」也傳出在公費流感疫苗開打首日就大當機，讓全國協助接種的數個合約接種院所耗費許時間仍無法上傳接種數據，台中市衛生局長曾梓展表示，直至2日上午該系統仍持續當機，使得衛生局一直無法掌握目前流感疫苗接種的狀況。

在全國各地努力拼新冠疫苗第一劑與第二劑接種覆蓋率同時，公費流感疫苗也在10月1日同步開打，為掌握醫療院所疫苗接種數據，並持續撥配疫苗，台中市比照新冠疫苗施打作業，要求全市合約醫療院所每日中午兩點上傳接種數據，但基層醫療院所發現，疾管署「流感疫苗管理系統」一直在當機中。

林姓家醫科醫師表示，從1日中午就開始試著上傳接種資料，但始終無法順利上傳，每隔一段時間就試一次，狀況依舊，無形中浪費很多人力時間。

曾梓展解釋，該系統與新冠疫苗管理系統分屬不同系統，目前只有流感疫苗的網頁有問題，他強調，該系統只是中央與地方系統要統計全國接種數據，以利後續疫苗撥補到合約院所，幸台中市自行購置達76萬流感疫苗，且都是給足3到5日的量，短期疫苗撥補不會有問題。

另，由於流感疫苗接種與新冠疫接種應間隔7日，曾梓展解釋，民眾接種時插健保卡就可查到，應不會出現重覆接種或間隔不到7天就接種的重大失誤；但他也憂心因為連續假日工程師跟著放假，疾管署「流感疫苗管理系統」會一直當機到周一才有人搶修，不利地方衛生局掌握流感疫苗接種情況。