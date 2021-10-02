指揮中心記者會。（中時新聞網）

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增10例新冠肺炎確定病例，均為境外移入個案，其中2人為突破性感染病例，曾接種2劑BNT疫苗。另確診個案中無新增死亡。

指揮中心說明，今日新增10例境外移入個案，為5例男性、5例女性，年齡介於10多歲至30多歲，分別自尼加拉瓜(案16345)、日本(案16346)、泰國(案16347)、英國(2例，案16348、案16353)、印尼(案16349)、新加坡(案16350)、菲律賓(案16351)、索馬利蘭(案16352)及越南(案16354)入境，入境日介於今(2021)年9月17日至9月30日。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，10名境外移入個案中，有2人「突破性感染」，分別是案16348與案16350，這2名個案都曾接種過BNT疫苗。

指揮中心統計，截至目前國內累計16244例確診，分別為1609例境外移入，14581例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。

指揮中心表示，2020年起累計843例COVID-19死亡病例，其中831例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、臺北市319例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另12例為境外移入。