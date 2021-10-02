秋風起兮，秋天腳步來臨！台灣欒樹悄悄在台中市街道及公園點綴景色，金黃與酒紅交織，為城市增添迷人風采。建設局長陳大田說，豐樂雕塑公園、文心森林公園可見散步民眾搶拍美景，喜愛賞樹的的市民朋友們，千萬別錯過10月底前的最佳的賞花期。

陳大田指出，台灣欒樹為台灣特有樹種，又名苦楝舅、苦苓江、金苦楝、拔子雞油、台灣欒華、木欒仔、五色欒華、四色樹等，是一種無患子科的落葉喬木，耐旱性強，每年大約秋季10月開花，從滿株綠葉到開花，整體顏色由綠轉黃，結果時又轉為紅褐色，至蒴果乾枯時再轉為褐色而掉落，樹姿優美、色彩豐富，多棵成排望眼看去極美麗。

金黃與酒紅交織為城市增添迷人風采。（台中市政府提供）

陳大田說，台中市47處台灣欒樹主要出現地點，包括北屯區四張犁公園、地震公園、舊社公園等5處，南屯區豐樂雕塑公園、南屯公園、正心公園等6處，西屯區潮洋公園、世貿公園等4處，南區樹仁公園、南平路等4處，北區東光園道、太原園道等3處，西區華美西街、經國園道2處，東區旱溪東路一段、樂業路2處，太平區921公園、中平公園、精美公園等6處。

季節限定！中市府私房推薦 台灣欒樹10月底前最好拍。（台中市政府提供）

陳大田強調，另外，潭子區頭家公園、雅潭路2處，東勢區河濱公園、鯉魚伯公公園2處，后里區公所後方停車場等3處，龍井區水師寮公園、拍瀑拉公園2處，大雅區大雅公園1處，外埔區公所後方停車場等2處，大里區環保公園、大明兒童公園2處，以及府會園道、朝洋溪等溪畔、市政路大道、永春南路等道路兩旁都可看見台灣欒樹的蹤影，市民朋友不妨趁著空閒，外出散步感受秋天美好的氛圍。