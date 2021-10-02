臺北大縱走第二段的「縱走之戀」活動將結合在地產業來場別於平地的聯誼活動。（觀傳局提供）

臺北大縱走第五段「劍潭山步道」，位於劍潭捷運站周圍，走出捷運體驗山，真的離你我。（觀傳局提供）

台北市自2018年推動「臺北大縱走」健行路線，今年更在7路線、92公里的基礎之下，結合河濱自行車道，創造出總計130公里的環狀路線。北市觀傳局指出，10月起至明年6月止，還有7場「山離我們很近」的系列活動陸續展開，首場將在10月於富陽自然生態公園登場，參與活動的民眾皆可獲得精美「登山扣環」。

為推廣「臺北大縱走」，北市府今年整合旅行業者、商圈及地方特色產業，自10月起陸續推出7場系列活動。第1場時間落在10月2日，地點位於大縱走第6段路線上的「富陽三寶變變變」，邀請小朋友裝扮成可愛動物探索「富陽自然生態公園」，來場親子生態探險之旅。

另外，於11月舉辦的第2場活動，則是在大縱走第3段舉行的「前進．探索未知的火山」活動，屆時會由專業講師帶領民眾，透過探索具有豐富地形與植物的台北第一高峰七星山，徜徉在滿山遍野的金黃色芒花海與奇特壯麗的火山地景中。

觀傳局指出，明年上半，市府將依各路段特色及在地產業，陸續包裝系列活動，預計1月於第7段辦理「千人階願．平安縱走」大縱走祈福健行活動，3月於第1段辦理「採擷山間·豐盛滿懷 縱走之旅」觀光果園採果活動，還有4月第4段「草莓季節」、5月第2段「縱走之戀」聯誼、6月第5段「漫·攝老地方」攝影工作坊等系列活動，讓民眾實際感受「山離我們很近」。

此外，觀傳局表示，系列活動也和易遊網、丘山行、開發及永恆等多家旅行業者合作，推出多樣化的套裝遊程。市府也在地特色產業與商家推出合作專屬優惠，民眾可於貼有「臺北大縱走」貼紙的店家中，秀出與7段山徑活動柱合照或使用健行筆記APP紀錄即可享有消費優惠。

觀傳局長劉奕霆表示，臺北大縱走今年以「山離我們很近」為主題，指的既是空間上與時間上的，更是精神與情感上的親近。今年更邀請到台灣郊野步道達人、知名作家劉克襄重新詮釋北市郊山步道，從臺北大縱走7段山徑中延伸發展各具特色及代表性的地景元素，刻畫出7段種子的元素故事，以故事化方式拉近民眾與山林的距離。

挑戰臺北大縱走第七段「指南宮千階步道」，循參拜路線感受一秒到日本的氛圍。。（觀傳局提供）

臺北大縱走7＋1系列活動開跑，參加者臺北大縱走系列活動可獲贈專屬、實用且精美的「登。（觀傳局提供）

▲臺北大縱走7＋1條路線介紹、活動報名資訊、及商家優惠詳情，歡迎到臺北旅遊網(https：／／www.travel.taipei／)或臺北大縱走整合行銷活動官網 (https：／／taipeigrandtrail.travel.taipei／)查詢。

▲臺北大縱走活動影片：https：／／www.youtube.com／watch？v=Wvbg_fGyNGk