全台百貨紛紛為了周年慶及振興五倍券做好準備，而京站的周年慶一向都將在11月登場，不過為了迎合即將於10月8日開始正式領用的振興五倍券，因此特別從8日至24日期間推出「+0攏總來！振興放大500倍」方案，主打將振興5倍券放大500倍，而且回饋均無門檻即可抵用，而且使用台灣Pay在京站消費，更獨享高達24%回饋，希望能在周年慶前先激起一波業績。

京站的MAC完美好氣色組，原價3270元，特價2500元。（京站提供）

京站從8日起到24日期間，推出Q卡友持本人Q卡及當日消費發票於指定櫃位，全館累計消費滿5000元即送500元之餘，在振興券使用期限結束、明年的4月30日前，更將推出Q卡友持本人Q卡，當日消費發票全館消費累計滿5500元，即抽價值約250萬的「京站花園廣場 小豪宅免費住宿5年」，另外還有凡持本人Q卡、當日消費發票，全館消費累滿5500元，再抽儲值金5000元，而每月1號均會抽出5名幸運兒，預計共抽5次之餘，最後在明年5月11日將再終極加碼抽出50名。

另外為了振興之前被疫情打擊的餐飲業，京站也特別推出加碼的100元京讚呷飽券，8日至11日期間、每日中午12點，Q卡友可於行動APP開搶每天限量千份的100元京讚呷飽券；京站小碧潭店加碼再享單筆滿550元以上，或持實體振興券於館內消費，皆可憑Q卡及當天消費發票，至服務台兌換限量555份的美食市集68折券，更有機會抽中儲值金1500元，獎項將於11月5日抽出10名幸運兒，另持200元振興券可點到價值250元以上餐點、在主題餐廳餐廳消費滿1200元送價值250元以上菜品兌換券。

京站的新驊家電SOURCE PLASTIC氣泡水機，原價7280元，特價5000元。（京站提供）