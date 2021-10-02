大安區肉品市場建置恆溫預冷室，維持屠體肉品鮮度。（台中市農業局提供／王文吉台中傳真）

台中市政府推動北區肉品市場原地轉型活化，毛豬拍賣交易已於今年5月底結束，並於9月30日停止屠宰，正式宣告走入歷史。北區肉品市場毛豬屠宰業務本月起無縫移轉至大安區肉品市場屠宰線，屠體以大型恆溫保鮮運輸車輛全程15至18℃載運，確保肉品衛生與品質。

北區肉品市場位於於北區和東區交界，過去屬台中市區邊陲地帶，隨都市發展及縣市合併，周邊入住人口越趨密集。北區肉品市場自1980年營運至今，拍賣來自南部各縣市毛豬，但運輸過程異味飄散及噪音，屠宰場汙水逸散惡臭，讓肉品市場成為嫌惡設施。

由於鄰近居民多年來不斷發動陳情與抗議，台中市政府自2019年推動北區肉品市場原地轉型活化，今年5月31日結束毛豬拍賣交易業務， 並於9月30日正式停止屠宰業務，10月起毛豬屠宰部分移轉至大安區肉品市場屠宰線，全程恆溫載運屠體，確保肉品衛生安全與品質。

農業局表示，為持續供應市民優質國產生鮮豬肉及維持運輸過程屠體肉品鮮度，今年補助大安區肉品市場購置17噸及26噸大型恆溫保鮮運輸車輛，並規劃大安區肉品市場屠宰後的豬肉屠體，以全程溫控環境載運至分切廠，進行屠體分切作業或運至各市場豬肉零售攤位。

農業局說明，北區肉品市場原址將轉型為複合式商場，涵蓋餐飲、觀光等多功能，採BOT方式引進高品質生鮮超市及特色餐飲進駐，周邊更將規劃公園及社會住宅；在轉型過渡期，將先進行周邊環境整理，並舉辦假日市集等，既有員工辦理優退或留用，保障所有同仁福利。