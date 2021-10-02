PChome 24h購物的CADOG 寵物自動餵食器 CP-F100，原價3980元，10月11日前特價1490元。（PChome 24h購物提供）

近年面對不婚族及少子化的社會結構改變之下，不少民眾都選擇了飼養寵物作為陪伴，根據農委會每兩年的全國家犬、家貓數量調查顯示，2019年寵物登記數量累計已經超過230萬隻，財政部的統計也發現，近10年來寵物周邊商品銷售額，年成長率突破60%，帶動了電商上的寵物用品也隨之熱銷，而飼主在疫情期間，也更願意購入高單價的各式寵物家電，而且主要更是以智能化的寵物日常及健康為主的家電成主流，可見毛孩經濟正在起飛當中。

樂天市場上3C共和國的PETONEER UV滅菌智能寵物飲水機，特價3990元。（樂天市場提供）

以目前電商上來說，能夠讓飼主安心又方便，同時也能照顧或觀察毛孩健康的寵物家電就特別受歡迎；像PChome 24h購物上的「懶人養寵物家電」就躍升成主流熱銷商品，飼主都願意投入約2000元去購買自動餵食器、寵物飲水機等商品，一方面求方便，另一方面也能為毛孩帶來乾淨、新鮮的飼料及飲用水，因此成為了最受歡迎的寵物家電。而蝦皮購物也發現，除了滿足毛孩基本飲食需求以外，能夠錄製個人語音去呼叫毛小孩吃飯、互動的商品特別熱銷，加上現在疫情期間為了減少出門，寵物居家美容商品如烘毛機、迷你寵物電剪，也成為了消費者熱門選購商品。

遠傳friDay購物的智能感應寵物循環飲水機，原價4990元，10月11日前特價690元。（遠傳friDay購物提供）

至於在Yahoo奇摩購物中心的觀察就發現，同樣因疫情影響下，消費者關注個人健康衛生的同時，也會為了寵物選購兼具消毒與滅菌功能的寵物家電，像寵物版無線吸塵器、寵物環境除臭消毒無線手持滅菌機等家電就相當熱銷，近3個月來智能清潔型寵物家電業績更是年增長達2.5倍。在樂天市場上寵物周邊商品銷量也達逾30%以上的年成長，除了一般的寵物美食、床墊、玩具以外，智能寵物家電的訂單數也達20%年成長，截至9月中、平均消費金額就比去年同期增加了4500元到6500元，可見為了毛孩的日常，不僅人類需要智能居家的協助，連寵物也需要以智慧科技去關注及提升健康生活與品質。

momo購物網也分享到，統計今年1月至今的寵物用品銷售年增超過40%，當中如可自動連線、有視訊功能的自動貓砂機，雖然定價破萬元，但因為能觀察寵物的健康狀況，以及能夠隨時與其互動，因此價格雖高、但仍登上寵物商品的熱銷榜前5名；而像遠傳friDay購物也早已看好寵物商機，今年站上特別成立了寵物專頁，當中同樣以有能持續提供活水、智能感應自動斷電的飲水機，以及可遠程投餵、雙向語音互動的智慧寵物零食機最為熱門，業績成長近30%，明顯反映現今飼主對毛孩的寵愛絕不亞於人類的小孩。

PChome 24h購物的HomeRun霍曼頭等艙全罩式貓便盆，原價3200元，10月6日前特價2099元。（PChome 24h購物提供）

momo購物網的CATLINK X1台灣限定版自動貓砂機及落砂踏板，原價1萬8768元，10月11日前特價1萬4176元。（momo購物網提供）

蝦皮購物的雅芳精品寵物烘毛機基本款，優惠價2800元。（蝦皮購物提供）

momo購物網的日本 SAKANO KEN二合一安全寵物電剪，原價820元，10月11日前特價649元。（momo購物網提供）

Yahoo奇摩購物中心的AQUECARE T1 寵物環境除臭消毒無線手持滅菌機，1萬3200元，活動期間送極效抗菌原液150ml。（Yahoo奇摩購物中心提供）

Yahoo奇摩購物中心的英國Gtech小綠Power Floor K9 寵物版無線吸塵器，原價8888元，特價7990元。（Yahoo奇摩購物中心提供）

遠傳friDay購物的Pawbo波寶寵物智慧釦/運動追蹤器，原價980元，10月11日前特價566元。（遠傳friDay購物提供）