費城人猛將哈波(Bryce Harper)本季第35轟出爐，他的陽春炮在2日幫助球隊達到第82勝，也就是在162場例行賽之中確保超過5成勝率。這是費城人10年來首度跨越5成勝率，特別是哈波重返MVP等級的身手，長打率0.615、攻擊指數1.043皆為大聯盟之冠，有望摘下生涯第2座國聯MVP。費城人終場5-0完封馬林魚。

哈波離開老東家國民隊之後，2019年開季前簽下13年3.3億美元天價合約，首季即繳出35轟、114打點，去年縮水球季也表現頗佳，更重要的是他身體健康。今年哈波打擊率0.308，獲得99次保送，推進壘包的能力無與倫比，上壘率0.428、OPS+(攻擊指數評比)176同時高居大聯盟第2。

國民隊當初雖然也開高價留人，最後乾脆放走哈波的原因是他們找到了另一位超強外野手索托(Juan Soto)。索托和哈波一樣都是強打少年，索托21歲就摘下打擊王，還幫助國民隊勇奪2019年世界大賽冠軍，他在季後賽過關斬將的時候還一度因為年齡不足而無法與隊友舉杯慶祝（美國法令滿21歲始得飲酒）。

哈波因為造化弄人，錯過了國民2019年的世界大賽冠軍，現在索托還成為他MVP之路的勁敵。本季只有一個人的OPS+超過哈波，那就是索托（178），他的攻擊指數1.011僅次於哈波，還有大聯盟最高的0.470上壘率、144次四壞球保送。簡言之，國聯打擊榜上到處寫滿了這兩人的名字。※中時新聞網提醒您：未成年者請勿飲酒!