為紓解台中火車站周邊停車需求，台中市政府規劃在東區信義街、立德街、大勇街間公兒30用地興建地上一層、地下三層立體停車場，完工可提供汽車格208席、機車格309席，為了解當地意見；台中市政府交通局昨晚召開第二次細部設計說明會，當地里長、民眾針對規劃設計、營運管理等提出各項建議，市府對於各項意見都會納入評估，預計111年動工、114年完工。

交通局表示，東區公兒30地下停車場基地鄰近台中火車站、忠孝夜市、建國市場及百貨公司，每日超過5萬旅運人次進出台中火車站，聚集相當規模車流與人流進出，加上大智路打通、大型購物商城及影城進駐等，未來將串連集客效應，期盼除滿足停車需求外，亦將地面層設為鄰里綠地公園，利於休憩活動，將土地充分使用達到公共造產、便利居民的友善設施。

交通局說明，考量當地汽機車停車需求，規劃將立德平面停車場改建為公園兼立體停車場，投入經費總計3億5900萬元，預計今年10月初上網招標、12月完成決標，111年開工、114年完工，可提供汽車格208席及機車格309席，9月10日召開第一次細部設計說明會、昨日召開第二場次，聽取民眾意見。

交通局指出，工程預計興建地下三層至地上一層立體停車場，平面層設有公園兒童遊戲區、里民活動中心，平面層至地下一層提供機車停車位309席，地下二至三層設有汽車停車位208席，另里民活動中心整體外觀引用鄰近台中火車站紅磚白飾帶的辰野金吾式樣建築，挾帶有著優雅的後文藝復興風格再融合現代建築簡單俐落線條，將台中後火車站人文脈絡歷史與斜屋等運用建築意象凝結時間軌跡成為永恆的記憶。