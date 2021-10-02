香港水警女高級督察林婉儀於上月25日執勤追截走私快艇時墮海殉職，對於有網友在社交平台發表改編歌曲諷刺事件，保安局長鄧炳強今表示非常憤怒，斥責不應藉遇難事件去宣揚政治理念，社會應譴責如此冷血、無人性的行為。他指出現在《香港國安法》沒有仇恨罪，但刑事罪行條例有相關法例，會在23條立法時研究加入相關罪項。

鄧炳強指出，現在《香港國安法》並沒有仇恨罪，但刑事罪行條例有相關法例，會在23條立法時考慮切合社會需要，研究在23條立法時加入相關罪項。而是否指明針對公職人員或警員的仇恨罪，鄧炳強稱，現階段未有定論。

鄧炳強又稱，國安法實施效果比想像中多，包括成功打擊「大老虎」壹傳媒創辦人黎智英，和他旗下的媒體，年輕人面對的煽動減少，社會回復相對平靜，但不是一條法例就可以解決問題，社會上仍然有孤狼式襲擊和小組式放置爆炸品的事件；他認爲，2003年社會討論23條立法時，仍未清楚了解維護國家安全的重要，政府正就23條立法進行研究，會考慮過去兩年社會事件，相信因應社會形勢不同，建議立法範圍與2003年時一定有不同，他希望盡快就23條立法，並會做好解説和諮詢。