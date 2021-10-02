「貨到付款」不一定最安全，也可能碰到詐騙集團。金門陳姓阿伯花萬餘元網購中藥，付款後才發現收到一堆舊報紙。警方表示這是新的詐騙手法，讓人警覺心降低，很容易受騙上當。

金湖派出所員警日前在超商簽巡時，發現陳姓老翁正向店員反映自己花了1萬多元網購中藥，貨到付款打開包裹竟是一堆舊報紙，而且一直聯絡不到賣家，不知如何是好。熱心員警最後幫他成功退貨，並協調點對點取貨的超商退款。

警方說明，不少網購族以為「貨到付款」最安全，卻不知這是最新的詐騙手法，最近常有民眾報案指透過網路買東西，打開一看才發現商品不符，或是自己明明沒有網購，但收到詐騙集團取得個資，鳥槍打鳥寄來的「幽靈包裹」，等到付款打開一看，才知遭詐上當。

警方分析，有些宅配業者只負責貨品的配送及收款，對於寄件人身分、寄送的物品內容一概不負責把關，這樣的營運方式，很容易被惡質賣家所利用。消費大眾防不勝防，有些人因為款項不多，只認倒楣了事，讓詐騙集團更加猖獗。

金湖分局提醒，民眾利用臉書、Line等網路線上購物，應選擇商譽良好、賣家身分、聯繫方式完整的賣場；若賣家只提供「貨到付款」的付款方式，就要特別留意，避免發生糾紛及上當。