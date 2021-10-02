高雄市警方9月22起執行連續9天「掃蕩黑幫、整肅槍械、搗破錢莊以及打擊詐欺」專案，查獲76件、逮捕321嫌；其中竹聯幫梅花堂羅姓堂主介入高雄工程公司經營權，率手下大鬧股東會，並假裝購買股份、偽造債權憑證，警方北上逮捕羅嫌及11名成員，並將羅嫌提報治平對象。

高雄市警方此次專案掃蕩，除鎖定幫派組合、改造槍械、地下錢莊、經營詐欺機房等不法分子外，同步針對幕後首要及維生金流、寄生不法行業加強掃蕩，目的在斷絕經濟命脈，以全面刨除犯罪組織根基。

霹靂小組幹員攀牆攻堅詐欺集團的機房。（高雄市刑大提供／石秀華高雄傳真）

其中，竹聯幫梅花堂62歲的羅姓堂主，因得知高雄市仁武區1間工程公司股東要退出經營權，羅嫌認有利可圖，欲收購股東經營權，今年7、8月間，假裝購買股份，並號召手下以暴力手段在股東會鬧事，試圖逼交經營權並偽造債權憑證，警方蒐證後，揮軍新北市逮捕羅嫌及其手下11名成員，查扣幫派會徽貼紙等物，並將羅嫌提報為治平對象。

警方查扣經營詐騙集團機房的劉姓主嫌所有的賓士車。（高雄市刑大提供／石秀華高雄傳真）

另年僅22歲的曾姓男子夥同2名友人共組地下錢莊，以小額借款方式放貸給急需用錢的被害人，每月收取月利率高達214％重利，若被害人繳不出利息，即恐嚇催討強逼債務，曾嫌並涉及多起街頭暴力，經偵四隊警方蒐證後逮捕。

竹聯幫梅花堂羅姓堂主介入高雄工程公司經營權，遭警方逮捕並提報治平。（高雄市刑大提供／石秀華高雄傳真）

41歲的劉姓男子參與詐騙集團犯罪行為，在高市楠梓區以及大社區租借套房作為詐欺機房，假借大陸電信通訊局及公安、檢察官名義，向民眾告知微信帳號遭盜用恐遭停話等事由，指示被害人匯款，刑大偵六隊警方蒐證調查後，出動霹靂小組攻堅，一舉逮獲劉嫌等人，並查扣劉嫌賓士車、現金61 萬多元、手機 23支等物。

警方在此次專案期間共計查緝暴力組織首要4人及旗下成員31人；槍砲案件6件6人，查扣非制式槍枝4枝、模擬槍2枝；重利案件29件64人；詐欺案件37件220人，共計執行到案76件321人。