高雄38歲潘姓男子擁槍經營地下錢莊，以年息120％至360％不等的高額利率，放款給不特定人士，高市警鹽埕分局獲報後，歷經一年清查比對，終於在9月30日將潘男逮捕歸案，訊後依涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例及重利罪將潘男移送高雄地檢署偵辦。

高市警鹽埕分局溯源追查去年轄區內民眾向地下錢莊借貸案，歷時近一年時間，不斷抽絲剝繭清查比對，終於掌握潘男以年息120％至360％不等的高額利率放款給不特定人士的不法事證，經過多日跟監蒐證，於9月30日順利逮捕潘男到案。

此外，還查獲改造手槍1枝、彈匣1個、子彈5顆以及被害人簽押的借據、本票各13張等犯罪證物，警方調查後依涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例及重利罪將潘男移送高雄地檢署偵辦。警方後續也將持續通知其他借款人到案說明，清查是否尚有其他集團性組織共犯，並溯源潘男的槍枝來源。

鹽埕警分局長蔡鴻文呼籲，受疫情管制對民生經濟產生連帶影響，近期民間金融週轉借貸風氣滋長，其中亦潛藏不少不法地下錢莊業者以違法重利，陷借貸人落入利滾利永無償付之日的惡性債務之中。鹽埕警方將致力持續掃蕩「豺狼」惡行，遏止地下錢莊以不法重利手段，壓榨經濟弱勢民眾，肆虐危害民間金融秩序，並以肅槍、制暴、溯源刨根不法事業金流，作為偵辦不法犯罪的查緝重點，力求除惡務盡及根源阻絕。