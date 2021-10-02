台東市區近日工程電纜線遭竊頻傳，其中1家承攬廠商估計遭竊重達800公斤的電纜線、市價約20萬元。據了解，國內銅金屬回收價格上漲，每公斤達240元，常有遭竊情形，台東警方表示目前已鎖定嫌犯正在追緝到案。

維修更換下來的廢料和新電纜線，被暫時放置於台東市區一處空地，總共有800公斤。林姓廠商指出，這些電纜線是準備要維修市公所路燈的，上個月底突然發現不見了。據了解，國內資源回收物，其中銅金屬回收價格最高，每公斤有240元以上，因此竊案頻傳。

台東市區近日工程電纜線遭竊頻傳。（蔡旻妤攝）

監視器畫面顯示，1輛轎車29日凌晨3點26分許緩緩倒車駛入空地，2名嫌犯下車打開後行李箱，不到2分鐘的時間把電纜線全搬上車，廠商發現電纜不翼而飛，立即報警。

林姓廠商無奈表示，不只這處空地，其他地區電纜也遭竊，「偷了很多、很多的電線，浪費我們國家的資源」。據水電業者估算，這批電纜線都是含銅量高的純銅，若抽出拿回收廠變賣，價格約15萬到18萬之間，目前在市場回收價格上看每公斤240元，因此遭竊賊覬覦。

對此，台東市寶桑派出所副所長楊禮逞回應，警方在9月29日受理報後，經現場勘查，共計有2捆電纜線失竊，價值約10萬元，警方已鎖定可疑人車積極查緝到案，並將加強巡邏勤務，嚇阻不法，另呼籲回收業者勿收取來路不明電纜線。

此外，台東市公所表示，廠商被偷的電纜線，並不會影響路燈維修，會和廠商協調，把電纜線存放在更安全的地方以免再度被偷。