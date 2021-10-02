東北虎豹國家公園近日在園區內放置鏡子，進行一項動物鏡像實驗，觀察野生虎、豹照鏡子時，對自己的影像會有什麼舉動，許多東北豹及虎首次看到自己，都表現出戒備反應，有些則是趴在鏡子前不肯離開，注視自己的鏡子倒影，而專家則表示，牠們應該是意識到鏡子身影是自己。

根據《環球網》報導，東北虎豹生物多樣性國家野外科學觀測專家，近日在東北虎豹國家公園內虎豹活動頻繁區域，放置3面鋼質鏡子，並在鏡子旁裝設紅外線相機，記錄動物遇到鏡子時的反應，不久就出現一隻成年東北虎，看到自己鏡子倒影後，牠先是迅速的往後跳開，之後一邊觀察一邊離開。

之後又出現多隻成年東北虎路過，也不約而同表現出緊急閃避的舉動，甚至做出進攻反應，還有一隻脾氣較暴躁的，甚至對鏡子中的自己揮出前爪，將鋼質鏡子拍倒在地，隨著東北虎、豹漸漸習慣鏡子的存在，當牠們看到鏡子時，也不再出現激動或閃避的行為。

參加研究的北京師範大學副教授馮利民透露，幼年東北虎對鏡子的反應不同於成年的，幼虎看到鏡中倒影後，不僅沒感到緊張，甚至欣賞起鏡中的自己，端詳一陣子不願離開，還趴在鏡子旁邊，似乎想陪伴對方，「我們發現小老虎似乎什麼都不怕，甚至還好奇的打量鏡中自己的身影」。

另外，還有一隻東北豹首次看到鏡中身影，牠似乎被自己「美」到，起初也是保持警惕，先是不斷聞鏡子，還伸爪碰觸，表現出親暱舉動，之後頻繁出現在鏡子前，甚至躺臥下來與鏡中自己對望，且一躺就是好幾分鐘不肯離開。教授馮利民表示，從實驗中可看到，牠們起初看到鏡子時，都會表現出謹慎的反應，之後轉變成駐留觀察，代表牠們到最後可能知道鏡子的身影就是自己。