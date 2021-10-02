富邦悍將年度最盛大的音樂主題日「G!POP流行音樂節」將於10月9、10日登場，近期成功靠著社群打入年輕族群市場的「金曲歌王」羅時豐也將於9日賽後現身開唱。

出道至今36年的「大牛」羅時豐，因參加歌唱節目獲得冠軍而開啟個人的演藝之路，曾以《感心感謝》專輯奪得金曲第12屆最佳方言男演唱人獎。擁有豐富資歷的羅時豐不只歌唱得好還跨足電影、電視劇演出及節目主持工作，其中也曾以《金嗓金賞》奪下第32屆金鐘獎的綜藝節目主持人獎肯定。

羅時豐熱衷於學習新事物，斜槓經營YouTube頻道《羅時豐D.L不務正YA》，目標成為各世代間溝通的橋樑，即將奪標50萬訂閱，與路人有趣的互動讓他在網路上竄紅，成功打入年輕人的市場也讓新一代重新認識他，圈粉無數還被封為「國民姑丈」。

9日賽後羅時豐將在賽後為大家帶來多首經典歌曲，另外還有「核彈級新人」、「柔韌女聲」以及「排灣普通女神」也將共襄盛舉悍將一年一度不可錯過的音樂主題日。