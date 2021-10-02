國民黨立委謝衣鳳。（圖／取自謝典霖臉書）

國會監督團體「口袋國會」1日公布第十屆第三會期立委評鑑結果，隸屬立法院經濟委員會，並擔任新會期召委的國民黨立委謝衣鳳，獲得「5星優質立委」認證。謝開心刊出自己領獎的照片，強調自己除在意提案量與法案通過量外，也很關注選區彰化鄉親的需求。照片刊出後，獲得超過1300個讚，大批網友卻將焦點放在謝的凍齡美貌上。

謝衣鳳1日在臉書發文表示，「口袋國會」第十屆第三會期立委評鑑結果出爐，她在提案量與法案通過量總共得到「5顆星」的肯定，獲選為全會優質立委。

謝衣鳳指出，他很感謝「口袋國會」的肯定，第三會期期間受新冠肺炎疫情影響，她除了致力於國會監督與法案提案外，也相當心繫彰化鄉親的需求，服務從不停歇，盼在疫情衝擊下台灣民眾能愈來愈幸福。

此文發出後獲得超過1300個讚，網路迴響熱烈，網友紛紛留言：「委員長超美耶！」「今天才發現國民黨美女+1」、「委員水水喔！」「看起來好像小孩子喔，很少女喔！」「查了一下委員44歲，看起來好像24歲，好厲害」、「畫面相當漂亮」、「戰鬥藍就是要內外兼具」、「國民黨就是需要青壯世代出頭」。