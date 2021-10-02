新北市府今在「2021台北國際夏季暨秋季聯合旅展」公布改版後的新北市觀光旅遊網，導入全新的智慧觀光科技，有專屬貼身導遊服務幫助民眾規畫喜好行程，網站也跳脫圖片觀景的思維，不僅有空拍畫面隨意瀏覽，民眾只要戴上VR頭盔，便可以360度觀賞淡水海濱及水湳洞的景觀。（蔡雯如攝）

新北市府今在「2021台北國際夏季暨秋季聯合旅展」公布改版後的新北市觀光旅遊網，導入全新的智慧觀光科技，有專屬貼身導遊服務幫助民眾規畫喜好行程，網站也跳脫圖片觀景的思維，不僅有空拍畫面隨意瀏覽，民眾只要戴上VR頭盔，便可以360度觀賞淡水海濱及水湳洞的景觀。（新北市觀旅局提供）

疫情趨緩，各縣市搶疫後商機，新北市府今在「2021台北國際夏季暨秋季聯合旅展」公布改版後的新北市觀光旅遊網，導入全新的智慧觀光科技，有專屬貼身導遊服務幫助民眾規畫喜好行程，網站也跳脫圖片觀景的思維，不僅有空拍畫面隨意瀏覽，民眾只要戴上VR頭盔，便可以360度觀賞淡水海濱及水湳洞的景觀，擁有身歷其境的感受。

新北市副市長謝政達、觀旅局長蔣志薇、LINE台灣電子商務部旅遊服務負責人林師歡、微笑台灣總監李佩書今出席聯合旅展記者會。蔣志薇表示，為了活絡疫後經濟，新北市與專業智慧觀光團隊重新設計了「新北觀光旅遊網」，新增中簡英日韓5種語言系統外，網站外觀也重新設計，以深天藍、文學紙、夢想白作為代表色，希望讓民眾有閱讀般的體驗，瀏覽新北各美景。

不僅網站外觀改變，以往民眾瀏覽旅遊網站時僅能欣賞平面照片，無法身歷其境；觀旅局導入360度VR互動科技和LBS適地專屬貼身導遊服務，民眾可以看到淡水海濱區、水湳洞區的空景，更可進入漁人碼頭、紅毛城、陰陽海、黃金瀑布等多個知名景點，即時享受乘船、漫步海濱平台、賞海的體驗。

另外，網站內也有最佳導遊小客，民眾可與其對話選出最適合的旅遊行程。蔣志薇說，觀旅局除了與Google台灣合作開發網頁外，在網頁內也整合了「吃、買、玩、住、賞、行」六大需求的觀光產業鏈，以及淡蘭古道、青春山海線、微笑山線、OK旅遊等12家特色業者，推出住宿買1送1、住房升等加倍好康，希望搭配五倍券及新北加倍券優惠，振興商機。

謝政達說，為了振興新北觀光產業，除網站改版及推出加倍券優惠外，新北的十分風景區友善步道、中山溫泉公園、新建三貂嶺隧道自行車道及猴硐遊客中心等也將陸續完工，軟硬體同時升級，提供遊客更完善的旅遊體驗。

即日起至8日民眾只要進入新北市觀光旅遊網（https：／／newtaipei.travel／ ）的新北市線上玩專區，找尋「小客」截圖，並在「新北旅客」臉書粉專抽獎活動貼文下留言、上傳截圖、Tag好友，就有機會獲得AirPods、711商品卡及小客多功能側背包，歡迎民眾來新北、玩在地，體驗低碳綠能旅遊。