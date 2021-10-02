脫口秀演員龍龍痛訴脫口秀演出時，遭老K當眾拿她與前男友的事嘲諷，事件爆發多時後，博恩今（2日）拍攝影片除了對龍龍道歉之外，也宣布：「老K無限期留職停薪」，對此，網紅廣告小妹發文除了表示跟上這波熱潮外，更直言：「龍龍的不討喜是真的」。

博恩今（2日）拍攝影片跟龍龍道歉後，宣布將以「無限期留職停薪」懲罰老K，沒想到身為旁觀者的網紅廣告小妹，隨即發文表示「跟上龍龍之亂」，先是強調被外界認為龍龍是女生，所以才會偏袒她，接著話鋒一轉，語出驚人表示：「龍龍的不討喜是真的」，隨後解釋其實沒人在乎討不討喜，畢竟一堆看似討喜的人，揭開面具全是坑坑疤疤，最後不忘力挺龍龍：「事前已表明不能接受把前男友當梗，這次錯還真的不在她」。

廣告小妹表示雖曾發文表示對《炎上》很期待，但終究沒有勇氣貢獻流量，因此被友人笑問：「之前嫌棄人家節目名字叫炎上，但是彩排後的內容很難炎上？這次是真的爆了，妳應該高興才對」，對此，讓她不禁思考：「究竟哪種炎上，能同時具備觀看性、娛樂性、還不會讓兩方不舒服」。

對於被龍龍指控，老Ｋ除了表示「清者自清」之外，更強調不在乎別人怎麼看他，這也讓博恩一時情緒崩潰，痛哭隔空喊話：「你為什麼就不肯道歉啊？唉，所以今天就變成這樣，老K你禮拜一到公司把文件處理一下，有緣再相見」。