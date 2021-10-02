重陽節將至，新北市長侯友宜今（2）日到汐止區探訪名曲「白牡丹」作曲家陳秋霖之妻、高壽105歲的鄭珠阿嬤，致贈重陽禮金2萬元及阿嬤愛吃的金山地瓜和酪梨禮盒，侯與鄭珠阿嬤閒談間，阿嬤突然脫口要侯友宜選總統，侯友宜連忙岔開話題「不要講這些啦！我們來喝酪梨牛奶。」

鄭珠10年前搬至汐止區烘內里居住，與大兒子鄭文章及孫子、曾孫等人同住，一家四代同堂。鄭珠曾於104年度當選新北市汐止區模範母親，她常跑到烘內里市民活動中心運動，唱唱卡拉OK，特別愛唱白牡丹，但鄰居並不知道她正是白牡丹作曲者的太太。

侯友宜今由社會局長張錦麗、汐止區長陳健民、烘內里長魏語徵等人陪同訪視鄭珠阿嬤，除致贈重陽禮金，也代贈總統府和衛福部的重陽禮品。

鄭珠阿嬤分享她的養生之道，每天晚上7點就上床就寢，翌日清晨4點起床運動，平日飲食清淡，愛吃地瓜稀飯，也愛喝酪梨牛奶。阿嬤說，不僅好喝，也非常營養。

社會局長張錦麗表示，今年的重陽禮金採匯款者已於9月24日匯入長輩指定的帳戶，計58萬3360人；採現金領取者於10月2日起由29區公所在指定地點發放，共5萬9861人。全市共有64萬3221人受惠，總發放金額為11億216萬6000元。

侯友宜表示，今年新北市100歲以上的人瑞有801人，將由各區長代表他到府致贈重陽敬老禮金2萬元，讓長者可以依照自己的喜好來買愛吃的食品或營養品，祝福每位長輩重陽佳節快樂，身體健康、天天開心。