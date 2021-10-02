新北市泰山區明志路上一處民宅2日清晨6點多發生火警，民宅一家5口，3死2傷，其中命喪火窟的50歲鍾萬猛，曾任泰山區多間學校家長會長，不幸消息令地方感到相當震驚，新北市長侯友宜今中午前往新莊區台北醫院慰問鍾男妻子表示，新北市政府一定調查清楚起火原因，也將為家屬做好所有的安排。

泰山民宅惡火一家3死2傷 新北市長侯友宜前往醫院慰問（新北市府提供／戴上容新北傳真）

新北市長侯友宜2日前往新莊區台北醫院探視鍾男妻子表示，一個火災造成兩個受傷、三個不幸往生，他真的非常的痛心跟難過，新北市府會快速的把火災起火的真正原因調查清楚外，更重要也會協助家屬早日康復，和往生者後事，並協助安排慰問撫恤，新北市政府一定全力幫助家屬做好所有的安排，希望傷者能夠及早康復。

據了解，鍾萬猛自開人力仲介公司，平時為地方出錢出力，曾擔任泰山多間學校的家長會長，18歲兒子今年剛考上基隆國立台灣海洋大學，本周首次從基隆學校返家，16歲女兒目前於三重高中就讀，一家5口包含爸爸、媽媽、女兒、兒子、姑姑同志明志路二段上4樓公寓。

2日清晨6點多泰山明志路上民宅發生火警，消防人員獲報趕抵救援，消防人員表示，由於鍾男一家以木材隔間裝潢，火載量大燃燒迅速，產生大量致命濃煙，以致逃生不易，消防人員20分鐘內，迅速將火勢撲滅，並同時入室搜索從屋內及後陽台救出媽媽、女兒。

警消經搜索，救出一家5口，分別是媽媽、爸爸、女兒、兒子以及姑姑，其中50歲爸爸鍾萬猛、45歲姑姑、18歲兒子救出時已命危送醫後宣告不治，45歲媽媽跟16歲女兒則是輕傷，詳細起火原因尚待釐清。

據友人表示，獲救的媽媽聽聞家中3人去世的消息相當悲痛、在院哀痛掉淚，女兒則是略顯驚嚇，一度不能言語。