陸軍航空特戰指揮部602旅一名AH-1W超級眼鏡蛇直升機李姓飛官，因車禍被測出前一晚有喝酒，但因酒測值未達刑法公共危險罪標準，地檢署偵辦後予以不起訴，但李男仍因酒駕遭陸軍司令部記2大過後以「不適服現役」強制退伍，事後軍方並追償他積欠公費待遇津貼，當時李男簽下賠償切結書，但李男賠償15萬餘元後，認為當時他非酒駕，軍方行政命令有誤為繼續償還，軍方立刻提告追償，但法官認為雙方已簽賠償切結書，與適用法條為兩碼事，判李男應賠償53萬9千元。全案可上訴。

國防部陸軍司令部提告認為，李姓飛行員在107年10月2日遭記大過二次處分，經辦理「不適服現役評鑑」，依志願軍官服役條例第15條第1項第5款及其施行細則第15條第2項規定，核予「不適服現役」退伍，主要是因李男於107年8月17日因酒駕，遭測酒精濃度達每公升0.18毫克而涉犯刑法公共危險罪，並記大過二次。

但李男辯稱，他於107年8月16日22時許飲用啤酒，翌日上午7時發生車嘿，是經過一夜休息才開車上路，非酒後駕車，何況酒測值為0.18毫克，並未達刑法規定之0.25毫克，且公共危險罪已經地檢署不起訴，軍方為此記他兩次大過有疏失。

李男也認為，陸軍司令部107年10月2日令既已認定他退伍之原因為陸海空軍軍官士官服役條例第15條規定核予「不適服現役」退伍，而非同「提前申請退伍」，國防部請求賠償公費待遇共計69萬4642元，所適用之法律有誤。，

李男認為，前指陸海空軍軍官士官服役條例立法理由，係以公費生因受國家栽培，國家提供各種津貼、學雜費全免之補助，故應規定在一定年限內為國效力，如未在規定年限內提前退伍，則應賠償。

但他雖自107年10月16日因不適服現役而退伍，然現仍於內政部空中勤務總隊服務並為公務員，是被告既仍在公務體系服務並未辜負國家栽培，當然與陸海空軍軍官士官服役條例規範之情形不同。

但法官審理後認為，陸軍602旅向李男請求賠償的是，他在校期間所享有公費待遇及津貼，應優先適用《軍事教育條例》授權訂定的《軍事學校預備學校軍費生公費待遇津貼賠償辦法》規定。且不論行政命令引用法條是否有誤，李男已簽賠償切結書，自應依行政契約賠償，最後判李男應賠53萬9千元。