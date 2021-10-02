中華男足即將啟程前往泰國備戰亞洲盃資格賽，卻在日前爆發出國腳在集訓期間不假外出違規喝酒，1日中華足協召開紀律委員會做出懲處，停止4名球員的徵召，同時將總教練王家中停權。

為了備戰7日與印尼在亞洲盃資格賽，中華男足展開集訓，卻在出征泰國前夕，足協隊集訓期間球員2次違規飲酒事件做出懲處，並在足協官網發布懲處細節及公告。

足協公告中指出，8月下旬時就接獲球員反應隊內出現繼續事件，9月中旬再度有球員反映該事件持續發生，在9月24日召開選訓委員會，會中邀請王家中進行說明。

參考王家中後續提供之「中華男子足球代表隊八月違紀案件報告」並邀請相關球員於9月30日選訓委員會進行說明後，初步釐清相關事件發生經過如下：

1. 8月21日，陳浩瑋、白劭宇、段昍三人先不假外出赴酒吧飲酒，同行有白劭宇之女性友人兩名，隨後共同返回旅館，於大廳遭遇助理教練Dragos，後五人同赴白劭宇之寢室繼續飲酒，並遭查房之助理教練Dragos再次查獲。翌日，王家中教練要求陳浩瑋擔偕同其他球員共同負球具、公務、背心等等之管理責任，並執行其他隊內處分。

2.同8月21日，另有李祥偉、林明偉、游家煌三人外出買酒，亦遭Dragos再次查獲，相關酒品均遭沒收。

3. 9月11日，因游家煌之親友來訪，共有陳浩瑋、白劭宇、段昍、林明偉、游家煌五人共同不假外出飲酒至深夜。隔日早餐時間，經教練團發現陳浩瑋、白劭宇、段昍、游家煌未出席球隊早餐行程。

選訓委員會做出決議，違紀球員陳浩瑋、白劭宇、段昍、游家煌4人，停止其代表隊相關權利，並移送紀律委員會討論。總教練部分，因選訓委員會認定其對於紀律事件之相關處置與事件交代上顯有避重就輕，並有對協會掩蓋事實之情事，顯已不堪管理之責，故處停權處分，其總教練職務由助理教練葉獻中暫代。

承上述選訓委員會之決議，1日足協再召開紀律委員會，針對相關球員之違紀部分作出紀律處分，「1.李祥偉、林明偉：書面警告。2.游家煌：停止其受徵召入選國家代表隊資格半年，罰款一萬元。3.陳浩瑋、白劭宇、段昍：停止其受徵召入選國家代表隊資格一年，罰款三萬元。」

足協最後強調，對於本次事件如造成球迷或社會的不良觀感，要在此向所有關心台灣足球發展的朋友們至上最深的歉意。