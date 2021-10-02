宜蘭縣清寒卓越獎助學金獲獎同學馬虹喜。（胡健森攝）

受到疫情影響，許多原本經濟狀況不好的家庭更是雪上加霜，宜蘭縣清寒卓越獎助學金協會在2日發給71名通過評選的學生3萬元至1萬元不等的獎助學金，鼓勵這些身處逆境的學子繼續努力上進、克服困境，在自己的人生成功地開疆闢土。

宜蘭縣清寒卓越獎助學金協會是在2019年成立，由一群關懷教育的熱心人士所支持捐助，以關懷、扶助蘭陽地區清寒優秀的學生為宗旨，考量到今年因疫情影響，許多經濟弱勢的學生處境恐更為艱難，特別增加獎助名額，一共評選出71名受獎學生。

代表受獎學生上台致詞的董子豪，目前就讀國立成功大學生物醫學工程學系二年級，董子豪2歲時父親不幸病逝，靠著母親辛苦地拉拔3個孩子長大，大姊又患有癲癇症，好不容易才開刀完成治療，上天給這一家人的磨難卻還沒結束，母親又被診斷出罹患了癌症且已經擴散開來，但董子豪卻沒有因此被打垮，反而磨練出他更加強韌的意志，他說曾經接受過這麼多人的幫助及肯定，絕不能就此放棄，希望將來也有能力回饋社會，對社會上的弱勢提供幫助。

另一名上台致詞的受獎學生代表馬虹喜，目前是清華大學的大一學生，她自幼與父母居住在印度，在12歲時因父母的感情結束，便與兩個妹妹隨著母親回到台灣，母親只能靠著友人幫忙介紹，但不是很穩定的工作來養家餬口；馬虹喜說，剛回到台灣時自己的中文程度是「會講不會讀」，也因此特別降級一年讀小六打基礎，當時自己交的作業都跟同學不一樣，因為只有自己是寫低年級的作業，一度感覺很挫折，卻只能加倍地自我鞭策，讓自己讀更多的中文，馬虹喜說，想要拚出自己最大的努力、成為最好的自己。

出席頒獎典禮的宜蘭縣長林姿妙則勉勵受獎學生，要懂得珍惜、感恩支持和鼓勵的人，並且要時刻保持謙卑的態度，也期盼未來出社會有能力之後，可以接棒傳承繼續幫助更多需要幫助的人，做出對社會有貢獻的事。