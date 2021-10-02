花蓮市老屋「漫波假期飯店」，昨進行拆除作業時發生倒塌意外，幸無人傷亡，現場持續拆除塌陷大樓，國民黨主席當選人朱立倫今天到花蓮謝票，之後轉往漫波大樓現場關切，他說依照地方執政經驗，認為危老建築改建、都更條例修改進度緩慢，中央應負起責任，再次修正危老建築和都市更新條例。

朱立倫在縣長徐榛蔚、立委傅崐萁陪同下，現身花蓮市國聯5路的漫波倒塌現場，了解災害情形及道路恢復狀況。朱說，昨晚發生這件意外時，也跟徐榛蔚縣長聯絡，沒人傷亡是不幸中的大幸，花蓮縣政府也處理得宜、非常迅速恢復現場，因此利用今天到花蓮機會，來到現場關心。

朱立倫說，以過去地方執政經驗，現在台灣最嚴重的就是危老建築的問題，但危老建築改建和都市更新這部分的進度太緩慢，呼籲中央要負起責任來，趕快把危老建築和都市更新條例再次做修正，提高整個獎勵，讓民眾更有意願，整個協調過程會更平順。

他說，因為像漫波飯店拆除倒塌事故，不會只發生在花蓮，可能發生在任何縣市，一定要在相關規範有更嚴格要求，認為中央要授權地方政府，根據各地情況，要有彈性空間，而且彈性空間要大一點，這樣各地方政府會更積極做好都市更新和危老建築的重建。