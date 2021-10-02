瑞芳大粗坑步道虎頭蜂攻擊遊客，2男3女遭螫傷急送醫，目前已封鎖步道。(民眾提供)

瑞芳大粗坑步道口民眾遭蜂螫傷，警、消人員發現橋下和樹上兩處蜂巢。（新北市消防局提供）

新北市瑞芳區大粗坑觀光步道、台北市陽明山竹子湖今(2日)均發生蜂螫傷人的事故，據了解，大粗坑觀光步道則為旅客在休憩時，遭到虎頭蜂螫咬，有2男3女送醫；後者為登山客在竹子湖停車場遭到蜂群攻擊，共2男9女送醫。累計今日共4男12女因遭蜂螫而送醫。

新北市瑞芳區大粗坑步道登山口5名遊客於2日上午11時25分，遭虎頭蜂螫傷，據了解，遭蜂螫的民眾是祖孫、親戚關係，分別為70歲江姓男子、66歲江簡姓女子、60歲俞姓女子、65歲廖姓女子及7歲李姓男童，均為頭部及手臂遭螫傷，警、消人員到場時，5人意識清楚，已由救護人員分別送往基隆長庚醫院及部立基隆醫院治療。

警、消人員現場拉起封鎖線，在橋下與樹上發現兩處蜂巢，已通報瑞芳區公所及動保處派員摘除蜂巢。

無獨有偶，同日上午11時55分，有登山民眾在陽明山竹子湖中正山停車場遭到蜂群攻擊，目前已將9女2男送醫治療，據了解，眾人暫無大礙，消防人員現正釐清蜂群攻擊的原因及蜂巢地點中。

上月23日，陽明山竹子湖也發生蜜蜂螫人意外，當時是劇組前往拍攝網路劇，搭設棚架時不慎驚擾的樹上的蜂巢，引出大量蜜蜂攻擊劇組20多人。